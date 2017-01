Montegiardino: presepe vivente complicato dal freddo

La tradizione del presepe vivente complicata dal grande freddo di oggi. C'era anche una delegazione degli amici dell'isola di Arbe in visita a Montegiardino per ammirare la messa in scena del Gruppo Storico Arti e Mestieri del castello, nella piazza e per le sue strade. Numerosi i personaggi in costume d’epoca, circa 70, hanno fatto rivivere l’episodio della venuta ed adorazione dei Magi a Gesù Bambino, accompagnati dal suono delle antiche zampogne. Nel vecchio borgo gli artigiani, impegnati negli antichi mestieri, hanno fatto da sfondo alle scene della cristianità.

Una splendida occasione per vivere la sacralità delle Feste e sentirsi piacevolmente trasportati nel passato, grazie alla rievocazione storica particolarmente curata.

Quello di Montegiardino è infatti nel suo genere uno dei presepi più suggestivi e la cui fama ha varcato negli anni i confini del Titano. "Dopo 21 anni riusciamo a portare avanti questa manifestazione che ha tramandato di padre in figlio il piacere di farne parte" ha dichiarato il Capitano di Castello Giacomo Rinaldi. Presente anche il vescovo Turazzi per la benedizione.



VA