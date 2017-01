Pittura: chiude oggi la collettiva di pittura "Mostra libera"

Si chiude oggi la collettiva di pittura “Mostra Libera”, inaugurata l’8 dicembre nella Galleria San Marino di Palazzo Arzilli. Il discorso di apertura era stato affidato alla lettura del musicista e attore Fabio Casali.

Oggi l'ospite è stato Checco Guidi con le sue poesie e barzellette in dialetto sammarinese. Otto i pittori in esposizione: Loredana Benvenuti, Cinzia Ciacci, Laura D’Addezio, Elisa Della Balda, Antonio Giuffrida, Georges Santi, Hadassa Shimon, Patrizia Taddei. Il gruppo si è formato nel 2015 in occasione del workshop “A nudo” di Elisa Della Balda.



VA