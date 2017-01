8 gennaio 1324: muore a Venezia all'età di sessantanove anni l'esploratore e commerciante Marco Polo

L'8 gennaio 1324 muore a Venezia Marco Polo, ambasciatore, scrittore, viaggiatore e mercante italiano, vissuto nella Repubblica di Venezia.

Insieme al padre Niccolò e allo zio Matteo giunse in Cina percorrendo la via della seta. Le cronache del viaggio e della permanenza in Asia furono trascritte in francese da Rustichello da Pisa durante la prigionia del Polo a Genova; raccolte sotto il titolo Devisiment dou monde, il libro in seguito divenne noto come "il Milione".

Marco Polo, nato a Venezia nel 1254, è considerato uno dei più grandi viaggiatori ed esploratori di tutti i tempi.

Le sue descrizioni dell'Asia hanno ispirato Cristoforo Colombo.