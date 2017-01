L'attore inglese: BRANAGH al CONCORDIA su OSBORNE

Il teatro londinese al cinema firmato Kenneth Branagh arriva al Concordia per “i martedì d'autore” pomeriggio (17.30) e sera (21) la commedia di John Osborne, THE ENTERTAINER, con Greta Scacchi

Ultima rappresentazione cinematografica direttamente dal Garrick Theatre di Londra della compagnia di Sir Kenneth Branagh -notissimo al grande pubblico mondiale per Hamlet e il Frankenstein di Mary Shelley oltre alle numerose candidature agli oscar- mette in scena virtualmente (HD e 4K) grazie alla NEXO DIGITAL FILM, in sala Concordia martedì 10 gennaio (ore 17.30 e 21), THE ENTERTAINER il testo di OSBORNE, adattato da Rob Ashford con Greta Scacchi. L'autore inglese divenuto famoso negli anni Cinquanta per il suo capolavoro tradotto in RICORDA CON RABBIA ( più efficace il titolo originale LOOK BACK ANGER, più uno sguardo, un guardarsi indietro pieni di rabbia) ha scritto testi critici radicali e anticonformisti sulla borghesia dominante. Il pensiero eversivo di JOHN OSBORNE critico del vivere comune con la sua prospettiva anarchica è considerato ispiratore dei GIOVANI ARRABBIATI attivi in varie discipline artistiche e culturali fino agli anni Ottanta.

THE ENTERTAINER racconta vizi privati e pubbliche virtù di (ARCHIE) un attore misero e mancato come persona sempre mediocre anche nei rapporti umani soprattutto con le donne sul palco e nella vita. Figure, maschere, personaggi si mescolano nel testo osborniano interpretato da BRANAGH come nel suo famoso cinema (da oscar) teatrale...

fz