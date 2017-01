Musica: tra Shanghai e Pechino il successo dei piccoli talenti dell'Antoniano di Bologna

Si è appena conclusa la tournée in 8 date per i piccoli cantanti dell'Antoniano in Cina. Una proposta artistica - che va dalla musica per l'infanzia ai classici - sempre più apprezzata dal pubblico asiatico.

Un viaggio emozionante, fuori dall'ordinario, dall'altra parte del mondo. Piccoli talenti in tournée intercontinentale: i bambini del coro “Mariele Ventre” dell'Antoniano di Bologna hanno portato la loro musica tra Shanghai e Pechino. Una serie di esibizioni che si è chiusa il giorno dell'Epifania. Durante gli spettacoli, il repertorio dello Zecchino d'Oro ma anche grandi classici come We Are The World e Let It Be.



Era il 2010 quando il pubblico cinese iniziò ad amare la musica del piccolo coro. Complice fu il video di un concerto in cui i piccoli, diretti da Sabrina Simoni, cantavano canzoni di Natale. Così arrivò l'invito ad esibirsi in terra cinese. E' il secondo anno nel Paese asiatico per il coro che, la prima volta, fece sold out con sei spettacoli a Shanghai.



L'ultimo viaggio porta a 28 il numero delle trasferte estere per la formazione di giovanissimi artisti. L'attività internazionale non si ferma alle performance. Dal 2002 il piccolo coro è ambasciatore Unicef. Riconoscimento che si aggiunge al titolo Unesco ricevuto nel 2008 dallo Zecchino d'Oro come Patrimonio per una cultura di pace.



Mauro Torresi