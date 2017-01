Palazzo Sums: chiude la retrospettiva di Chezzi e la collettiva Neo.Sim

Dal 16 dicembre in oltre 500 hanno vistato la retrospettiva di Alberto Rino Chezzi, in arte Ciaccaezetazetai che ha voluto, accanto a sé e alle sue opere, undici artisti. Insieme hanno condividiso il Manifesto del NEOSIMBOLISMO, fondato da Chezzi per dare un volto nuovo all'arte nella Repubblica di San Marino e ribadire come sia simbolo di crescita individuale e collettiva e strumento di pace nel mondo.

"Non si inventa niente di nuovo ma il Neo va oltre il Simbolismo vero e prorio lasciando piena libertà di espressione" Flora Tuminello critico d'arte.

Sotto l'opera intitolata l'ANGELO CUSTODE ieri l'attore Fabrizio Raggi ha letto il monologo "Angelo Pettegolo" di Aldo Nicolaj e, a seguire, Vittorio Brigliadori le sue poesie.

Questa retrospettiva racconta lo sviluppo di Chezzi in 21 anni di attività , sono state selezionate 40 delle principali opere. Poi lo spazio dedicato agli esponenti del Neo.Sim che hanno raffigurato la loro visione dell'arte e della vita da "Il Manicomio" di Amelia Galli alle "Vacanze al mare" di Antonio Lengua.

Nel video le interviste a Alberto Chezzi vicepresidente cooperativa 3 Arrows, Flora Tuminello, critico d'arte, Nicola Giardi presidente cooperativa 3 Arrows.