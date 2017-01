La "Pasquella" di Montegiardino, musica e allegria per le vie del paese

Dopo il Presepe vivente, a Montegiardino è andata in scena la “Pasquella”. Giovani e giovanissimi hanno fatto rivivere questa antica tradizione cantando e suonando per le vie del Castello, portando così, casa per casa, gioia e allegria. Sprezzanti del freddo intenso, i partecipanti hanno così augurato “Buon anno” ai loro concittadini attraverso musica e filastrocche.