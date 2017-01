Racconti itineranti sammarinesi (a piedi con guida) in Tanaccia di Città

Camminate natalizie di fine festività

“Passeggiata raccontata” sul sentiero del sito archeologico della Tanaccia dal centro storico per il Natale delle Meraviglie. Camminate guidate nella natura per gruppi in percorsi naturalistici lungo il ciglio del Monte. Vedute panoramiche e passaggi in luoghi storici del Titano tra preistoria e medioevo. Cultura, natura e ambiente, in 40 minuti immersi nel verde tra cielo e terra in percorsi sconosciuti a cittadini e turisti. Comitive, famiglie e bambini (gratis), insieme fino al Santuario della Tanaccia per una giornata all'aria aperta. Una occasione da non perdere naturalmente assistiti da una esperta guida escursionistica sammarinese alla scoperta dei tesori nascosti della Repubblica.

