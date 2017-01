Tutto il cinema che c'è: nuove uscite in MULTISALA (Rimini e Savignano)

Anche dopo le feste i nuovi film del circondario fino a giovedì 12 in riviera

Attesissimo ALESSANDRO SIANI con la sua commedia partenopea alla terza fatica dietro la macchina da presa e anche davanti all'obiettivo in, MISTER FELICITA', si trasferisce in ALTO ADIGE per aiutare la sorella a sopravvivere, in tutti i sensi... Il comico di San Giorgio a Cremano che ricorda sempre più Massimo Troisi fa ridere stavolta in SUD TIROLO sempre da pessimista cronico. Gli tocca lavorare per salvare l'amore che muore!?

COLLATERAL BEAUTY con WILL SMITH racconta di un newyorkese depresso in lotta con se stesso aiutato dai colleghi a rinsavire dopo una tragedia immane che lo allontana da tutti. Una pellicola sull'amore, la morte, il tempo... per un cast stellare.

ASSASSIN'S CREED è un videogame americano trasposto al cine con Michael Fasssbender in viaggio nel passato giù fino alla Spagna del XV secolo per carpire i segreti di una confraternita omicida a combattere i nuovi templari dei giorni nostri: diversi i personaggi creati ex novo oltre il videogioco fanno del format una storia originale da film.

fz