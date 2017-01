San Marino: giornata di cultura, spettacolo e beneficenza

Hanno stregato il pubblico, accorso al Teatro Nuovo di Dogana, gli artisti del Royal Ballet of Moscow, diretto da Anatoly Emelyanov. L'eccellenza del balletto russo ha proposto un grande classico, musicato da Cajkovskij: il Lago dei Cigni. Un evento di eccezionale spessore, giunto a San Marino grazie agli Istituti Culturali con San Marino Teatro: la compagnia russa – reduce da tournée in tutto il Mondo, anche in Africa - annovera i migliori ballerini del Paese. A Città, invece, in occasione della giornata conclusiva del Natale delle Meraviglie, si è svolta la cerimonia di premiazione del concorso “La vetrina stellata”. Ad aggiudicarsi il primo premio, la gioielleria Klepto; secondo il negozio di abbigliamento Mr Nick. A seguire, la consegna del ricavato delle offerte per Norcia, nonché i doni raccolti dai bambini sammarinesi per i piccoli delle zone terremotate. La frase più bella, contenuta nei messaggi di Augurio, verrà incisa sulla pietra di San Marino e consegnata nelle aree colpite dal sisma dal gruppo di volontariato “Un sorriso per Norcia”. Alla sala polivalente di Serravalle, infine, primo appuntamento del 2017 de “Le domeniche nel Castello”. A coinvolgere il pubblico, oggi, è stato uno dei capolavori di Puccini: la Turandot, con la partecipazione dal vivo del soprano Anna Consolaro e del tenore Enrico Pertile; e poi la presenza fissa del Maestro Ubaldo Fabbri, Direttore delle “Voci nel Montefeltro”. Ad occuparsi della ricerca, della presentazione e del commento, è stato come di consueto Luciano Muccioli. La rassegna è organizzata dalla Biblioteca Popolare di Serravalle, con la collaborazione della Banda di Serravalle e il patrocinio della Giunta di Castello e della Segreteria di Stato alla Cultura. Quanto raccolto dalle offerte andrà devoluto in beneficenza.