10 anni di iPhone

Un telefono, un lettore di musica, un dispositivo per fare ricerche su Internet e controllare mail.

Tutte funzioni oramai disponibili su qualunque smartphone, anche quelli di fascia bassa, ma che solo dieci anni fa rappresentarono una rivoluzione. Questo e molto di più è stato il primo iPhone che Steve Jobs lanciò il 9 gennaio 2007 a San Francisco eliminando la tastiera e aprendo al 'touch', ora familiare anche ai bambini, e al mondo delle app.

Il primo iPhone si chiamava 2G o Edge aveva un display piccolo rispetto a quelli attuali (misurava solo 3.5 pollici) ma all'epoca sembrava ampio. Spariva la tastiera presente su tutti i telefoni dell'epoca e per 'smanettare' non c'era il pennino ma per la prima volta fu introdotto il 'touch' e l'uso delle dita, "il miglior puntatore con cui siamo nati" spiego' Jobs aggiungendo che l'iPhone era cinque anni avanti rispetto a qualsiasi altro telefono cellulare.

Il dispositivo arrivò sul mercato statunitense il 29 giugno 2007, il primo giorno vennero venduti oltre 525mila pezzi. A luglio 2008 arriva anche l'App Store, aprendo al mondo delle applicazioni e degli sviluppatori.

L'appuntamento è per settembre 2017, con l'iPhone del decennale che secondo le indiscrezioni sarà totalmente rinnovato.