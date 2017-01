Cinema: Golden Globes, 'La La Land' fa il pieno

'La La Land' si conferma essere il film dell'anno. Ai Golden Globes ha vinto tutto quello che poteva vincere. Sette candidature aveva e sette premi ha portato a casa: migliore film brillante, migliori attori protagonisti, Emma Stone e Ryan Gosling, migliore sceneggiatore e miglior regista, il giovane Damien Chazelle, migliore colonna sonora e migliore canzone, City of Stars. Ha battuto ogni record: è il film che ha vinto più premi nella storia dei Golden Globes.

Le poche sorprese della serata sono arrivate dai premi riservati ai drammi. Casey Affleck, fratello del più famoso Ben, ha vinto il premio al migliore attore drammatico per la sua interpretazione in Manchester by the Sea, film che, nonostante le previsioni a suo favore, non è risultato essere il miglior film drammatico. Il premio più importante della serata infatti è andato un po' a sorpresa al piccolo film indipendente Moonlight. Un'altra sorpresa è arrivata da Isabelle Huppert eletta migliore attrice drammatica con Elle, di Paul Verhoeven. Il film, in francese, ha vinto anche nella categoria miglior film in lingua straniera.