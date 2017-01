Il presepe di Mimma Zavoli vince il secondo premio all'esposizione di Roma

Coppa e attestato ritirati dall'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro

Ha vinto il secondo premio nella categoria Paesi esteri il presepe del consigliere sammarinese Mimma Zavoli, esposto per tutto il periodo natalizio nelle Sale del Bramante di Piazza del Popolo, a Roma, alla 41esima edizione di “100 Presepi”, che espone opere sulla Natività provenienti da ogni parte del mondo.

A ritirare il premio, l'Ambasciatrice di San Marino in Italia Daniela Rotondaro, che ha ricevuto coppa e attestato.

In giuria c'erano critici d'arte, artisti e giornalisti, che hanno avuto parole d'elogio per l'opera di Mimma Zavoli: “L'uso sapiente della porcellana fredda – si legge nell'attestato – ed un perfetto equilibrio, conferiscono all'opera grazia e luminosità. La luce invade tutto e la realtà ne esce pulita, come nell'immaginazione dei bambini”.

Al primo posto la Germania, mentre al terzo a pari merito Svezia e Honduras. A margine della mostra anche una raccolta fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto.



Francesca Biliotti