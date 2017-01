"Il Chiaruzzi", il manuale chiesto allo scrittore sammarinese presto tra i banchi universitari

Chiedere a Michele Chiaruzzi come ha fatto la casa editrice Mondadori a trovarlo, significa ricevere come risposta un “non saprei”. Lo scrittore, docente e ambasciatore di San Marino in Bosnia Erzegovina potrà vantare di veder pubblicato il suo libro “Gli occhi sul mondo”. Un trattato di 350 pagine che sarà noto nei corridoi delle università come “il Chiaruzzi”. Argomento: le relazioni internazionali. Target: studenti e un pubblico colto.







E' il primo volume di tale calibro che gli è stato commissionato. A detta dell'autore non sarà un'impresa facile. La manualisitca, ammette, è un tipo di scrittura “che viene prescritta da chi non la usa”. Saranno gli studenti a doverne fare un buon uso.



Serena Santoli