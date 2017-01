Cinemania all'americana (BURTON e TROLLS) al Concordia

Nuova programmazione sammarinese settimanale a Borgo Maggiore con l'ultimo fantasy di Burton e i Trolls statunitensi pomeridiani del fine settimana per ragazzi e famiglie

MISS PEREGRINE è dei ragazzi speciali nella versione italiana ma nel romanzo e in America è “for peculiar children”: LA CASA DEI BAMBINI BIZZARRI E SINGOLARI (particolari se non peculiari, con qualcosina... in più).

Il film fantasy e un tantino dark, almeno secondo il “PECULIAR” e originalissimo regista (unico nel panorama cinematografico mondiale) TIM BURTON che ha fatto del soggetto letterario un suo film ancora una volta irripetibile.

Intanto il soggetto come nel libro parte da un nipote, JACOB PORTMAN, vede morire il nonno per mano di un VACUO, creatura mostruosa tentacolare e filiforme, che si ciba degli occhi succhiando le orbite creando il vuoto della morte senz'anima. Insomma i cattivi con a capo BARRON, impersonato dal solito immancabile Samuel L. Jackson, si accaniscono sulla CASA DEI BAMBINI SPECIALI ( i piccoli fenomeni volano, sono invisibili, parlano con le piante, controllano fuoco e api, mangiano come piante carnivore e creano vite meccaniche da oggetti inanimati). Non mancherà il lietofine non senza peripezie e difficoltà a cavallo di due mondi fantascientifici e al contempo fantastici paralleli mai improbabili...

I TROLLS, invece, sono ormai famosissimi anche fuori dagli Stati Uniti e vengono direttamente dalla serie TROLLS DOLLS di Thomas Dam. Arrivano a San Marino nei pomeriggi di sabato e domenica cantando, ballando e abbracciando tutti, pieni di felicità . Re Peppy, Principessa e Poppy, Grandino con DJ Suki contro il cattivone Bergen divertono tutti.

POSCRITTO (nota di sala): miglior personaggio e migliore attrice, ben sopra ogni attore, EVA GREEN alis MISS ALMA PEREGRINE.

