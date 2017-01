SANREMO a due: CONTI-DE FILIPPI sbancheranno!?

Confermate le indiscrezioni sul LXVII FESTIVAL di SAN REMO diffuse nei giorni scorsi dal gruppo Mediaset saranno CARLO CONTI insieme a MARIA DE FILIPPI a condurre le 5 serate da martedì 7 febbraio a sabato 11 febbraio prossimi

Chiarito l'arcano: sarà il festival della canzone 'virtualmente' a reti unificate (a video riflesso per via dei personaggi in campo un po' come avvenne con Mike Bongiorno) vento mediatico targato CONTI-DE FILIPPI (presentatrice berlusconiana prestata a titolo gratuito). Si punta a fare il pieno d'ascolti (per non parlare di sponsor e pubblicità) per questa inedita collaborazione RAI-MEDIASET, benedetta da Pier Silvio e consigliata a Maria da Costanzo, fortemente voluta da CARLO CONTI come vera novità della sua personalissima terza edizione, che si pretende da record storico, nei secoli...

Ci saranno anteprime e preparazioni varie a ridosso dei tg. Il Dopofestival confermato in toto ma più lungo per 5 notturne compresa l'ultima.

Ricco bouquet secondo CONTI, direttore-presentatore-co-conduttore, con grandi nomi e ritorni insieme ai 22 big (contesa a eliminazione con un girone finale votati da giurie di esperti, demoscopea, sala stampa) e alle 8 nuove proposte (sfida a 4 nella IV serata con palma al vincitore). Cover cantate dalle star italiane spalmate il mercoledì ( Albano canta Celentano mentre la Mannoia interpreta De Gregori per non parlare di Giusy Ferreri nei panni di Patty Pravo poi si esibiranno, tra gli altri 16, anche Gigi D'Alessio, Ron e Paola Turci). Ospiti d'onore anche stranieri insieme a Tiziano Ferro e al suo nuovo singolo con video (IL CONFORTO), Giorgia, Mika, Riky Martin e Rag'n'Bone Man.

