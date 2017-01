CAPODANNO CINESE del GALLO al BEST WESTERN di SERRAVALLE

Cultura e tradizioni della Antica Cina per la prima volta in festa a San Marino con la PRIMAVERA d'ORIENTE

Una sera di capodanno dalla tradizione cinese per la prima volta direttamente a San Marino. L'Istituto Confucio promuove i festeggiamenti venerdì 27 gennaio nell'ANNO DEL GALLO entrante decimo in cicli zodiacali di 12 celebrati da oltre 4000 anni.Una notte di festa e spettacolo che accomuna oriente e occidente. Al BEST WESTERN PALACE, cena a buffet e intrattenimento, dalle 20.30 fino alle 2 del mattino nel nuovo anno astrologico. Danza, strumenti cinesi e Djset con i MOCA durante tutti i festeggiamenti si indossano i colori, rosso, oro e marrone. Cucina e piatti tradizionali insieme alla buona tavola locale italiana reinventati per l'occasione carnevalesca orientale. Ingresso unico agli spettacoli d'intrattenimento con artisti nazionali a 20 euro e cena prenotabile per 40 euro complessivi. Il veglione speciale ridisegna solo per i sammarinese la millenaria cultura e storia della Antica Cina a cura del Confucio in collaborazione con l'Università per la FESTA DI PRIMAVERA CINESE in Repubblica.

Intervista Katia Sciarrino, Direttrice Istituto Confucio per San Marino