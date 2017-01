Talenti dei Castelli, due milioni di visite e un bilancio "esplosivo"

Due milioni di visualizzazioni a fronte delle 110 mila visite dell'anno prima. Sono i numeri social della scorsa edizione dei talenti dei castelli, competizione artistica tutta sammarinese, che ha visto come vincitrice la ginnasta Lucia Castiglioni.



Il talent di San Marino conclude con entusiasmo questa seconda edizione, fatta di passione, emozione e prove. Alla vincitrice spettano 2.000 euro mentre al Capitano di castello della città della Castiglioni 3.000, stanziati dall'ente cassa di Faetano e dalla banca di San Marino. Obiettivo per il “referente” di Borgo Maggiore, mettere in piedi un'opera pubblica.





La vittoria appartiene a Lucia quanto a San Marino stesso. Così hanno riferito con piacere dall'organizzazione del talent. L'anno scorso a vincere l'edizione era stato il rapper Lorenzo Salvatori, in arte “Irol”, che si è cimentato nel 2016 anche come conduttore. Audience e un numero crescente di artisti che vogliono mettersi in gioco sono stati due ingredienti che hanno reso esplosivo questa competizione fra talenti.



Serena Santoli