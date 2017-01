Alle 21.10 “La Regia Marina e la Grande Guerra”, tre documentari di RTV

Realizzati su materiale inedito da San Marino RTV, in collaborazione con la Marina Militare. L'iniziativa, inserita nel programma ufficiale delle commemorazioni del Centenario della Prima Guerra Mondiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri

Un vero e proprio evento, alla presenza dei vertici delle forze armate, allestito per presentare in anteprima i tre documentari di San Marino RTV sul ruolo della Marina Militare nella Prima Guerra Mondiale: “Venezia la Regina”, “Brindisi la Sentinella”, “Roma la Rete”, tre città fondamentali per le sorti finali di una Guerra vissuta non solo in trincea, ma anche sul mare, in particolare, l'Adriatico. Tanti interventi, concentrati sul significato di una operazione che non è solo culturale. E' il Capo di Stato Maggiore della Difesa Graziano a richiamare il coraggio e il sacrificio di chi allora ha combattuto, per terra e per mare, come esempio per l'oggi. La continuità, lungo 100 anni, per le stesse funzioni della Marina, nell'analisi del Capo di Stato Maggiore della Marina Militare Girardelli. Potere marittimo, come “Presenza e sorveglianza” – dice – allora e oggi. Materiale inedito messo a disposizione dall'archivio storico della Marina – tra i 5 archivi navali più importanti al mondo – con approfondimenti forniti dagli stessi curatori dei documentari, lo storico navale Enrico Cernuschi, l'esperta d'arte dell'Ufficio Storico della Marina, Desirée Tomaselli, il capo dell'Ufficio Storico Giosuè Allegretti. Dal Direttore di RTV Carlo Romeo evidenziata la potenza del format televisivo del documentario - ideale per approfondire – in una collaborazione tra tv di stato e Marina Militare che consente anche la conservazione di materiale video inedito e straordinario.



AS



Nel video, le interviste al Generale Claudio Graziano, Capo di stato Maggiore della Difesa; all'Ammiraglio di Squadra Valter Giardelli, Capo di Stato Maggiore della Marina Militare; al c.v. Giosuè Allegrini, Capo Ufficio Storico Marina Militare; al Direttore generale di San Marino RTV Carlo Romeo