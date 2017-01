URBAN VENUTI: cantautore e gruppo jazz in concerto al Titano

Stasera al Titano il LIVE di Mario Venuti con il gruppo Urban Fabula spettacolo unico alle 21 per la rassegna MICROPHONIE serata jazz internazionale e pop italiana con un cantautore -crooner (confidenziale)

MARIO VENUTI, un altro grande interprete jazz e spregiudicato cantautore pop (del TRAMONTO DELL'OCCIDENTE e della lunga avventura con i DENOVO), ha raccontato negli anni la nostra storia in modo ironico e oggi è sulla strada di un nuovo (racconto) disco pronto probabilmente in primavera.

Per lui fare il CROONER ( cantante dolce e confidenziale molto all'italiana anche sul palco) non è difficile visti i lunghi anni passati a suonare, ballare e cantare, con e per gli americani di stanza alla base militare siciliana di SIGONELLA .

Uomo del sud sa intrattenere il suo pubblico usando voce e strumenti supportato dal sicilianissimo e portentoso “progetto jazz dal vivo” degli URBAN FABULA in un concerto nello spettacolo aperto all'ascolto, sempre in musica, grazie ai virtuosismi strumentali, 'parlano' con la voce di VENUTI, piano, contrabbasso e batteria.

intervista MARIO VENUTI cantante e musicista