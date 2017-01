SPAZIO (d'arte e pittura) a ONOFRI 57 (Berlot/Tardia)

Esposizioni sammarinesi d'un certo tipo (pittura e oltre...)

Mostra speciale di 2 artisti contemporanei in uno luogo espositivo unico nel paese. Allo SPAZIO ONOFRI 57 di Città la personale di pittura di MICHELE BERLOT e ENZO TARDIA. Il tema del vernissage curato da ANDREA DELLA BALDA riassume i lavori degli artisti italiani per la prima volta insieme in Repubblica. Il programma dell'evento sta tutto nel titolo dell'incontro: SOTTTO/SOPRA, GENERAZIONI ANNI 60, NORD-SUD. Successo di pubblico tanti i sammarinesi nonostante la neve e il tempo inclemente per l'inaugurazione di questo originale “angolo d'arte moderna e contemporanea” sul Monte. Lungo il doppio percorso artistico anche i virtuosismi musicali e le improvvisazioni LIVE del chitarrista di San Marino COFFEE (Matteo Chiaruzzi).

fz