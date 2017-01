VENUTI meets JAZZ: Show d'autore con il trio URBAN

Microrphonie degli Istituti Culturali ancora una volta un concerto memorabile con “MARIO MEETS JAZZ” il cantautore catanese VENUTI al Titano insieme ai siciliani FABULA

Doppia anima (e cuore) blues tra jazz e pop vince il CROONER di razza capace d'incantare con la sua voce latina e mediterranea interpreta i classici a modo suo...

Il suond - swing - bossa nova si confondono (amalgamano) con gli strumenti del trio (tre in uno: un progetto jazz di un gruppo basato sulle individualità in URBAN FABULA).

Assolo jazz, che in musica significa improvvisare coordinando mani, testa e corazòn: unisono corale...

Spazio ai pezzi popolari quelli della canzone leggera che poi tanto leggera non è nonostante San Remo parliamo, comunque e sempre, di collaborazioni con BATTIATO, CREMONINI, CONSOLI e la sua originalissima canzone d'autore che continua nel nuovo disco di primavera.

fz