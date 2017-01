Attentati e sicurezza, il Rabbino Capo di Roma: "Alcuni nostri luoghi sono fortini blindati"

Riccardo Di Segni ha elogiato San Marino per l'ospitalità e la protezione data alle famiglie ebraiche durante la persecuzione

Convivere con la paura di attentati, se ne parla spesso negli ultimi anni, ma c'è una comunità che da tempo immemore vive questa condizione, quella ebraica, come ci racconta il Rabbino Capo di Roma.



Ha voluto dire grazie a San Marino, dove famiglie ebraiche vennero ospitate e protette dalla persecuzione, intervenendo con un videomessaggio alla presentazione del libro “La meravigliosa bugia”, di Davide Bagnaresi, Giuseppe Marzi e Antonio Morri, che racconta proprio cosa accadde in quegli anni bui.

Il problema della sicurezza e della protezione non è affatto nuovo per la comunità ebraica, testimone di fatti anche molto tragici a Roma.

Ed essendo diventate sempre più fantasiose e, dunque, pericolose, le modalità di aggressione, anche la riorganizzazione della sicurezza ha visto drastici cambiamenti.



Francesca Biliotti



Nel video l'intervista a Riccardo Di Segni Rabbino Capo della Comunità ebraica di Roma