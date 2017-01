Speciale “Inter-Rives – Storie di viaggi e di mari”: in onda 4 documentari

Questa sera alle 21.10 le 4 produzioni in lingua italiana. Per la San Marino RTV: il viaggio su nave Vespucci in “Ritorno al Mare”

È il primo appuntamento per conoscere l'esito del progetto di coproduzione televisiva euroaraba, promossa dalla Copeam – Conferenza Degli Audiovisivi del Mediterraneo) e dall'Asbu (Unione delle tv Arabe) e cui ha partecipato anche la San Marino RTV. In onda questa sera alle 21.10, 4 dei 14 documentari - prodotti da altrettante emittenti degli stati che si affacciano sulle sponde nord e sud del Mediterraneo e che si sono confrontate sul tema “Storie di viaggi e di mari”. Si tratta dei 4 documentari prodotti in lingua italiana. Per San Marino RTV: “Ritorno al mare”, realizzato a bordo di Nave Vespucci. Il documentario della RAI “Viaggio di Gaetano”, racconterà il sogno del velista Gaetano Mura, impegnato a preparare il giro del mondo in solitario. Ancora, le tragedie in mare e il naufragio della Costa Concordia nel reportage realizzato dalla radiotelevisione svizzera “Ti amo e ti temo”. Per la RTV Slovena: “Oro bianco”, un viaggio nelle saline di Pirano, raccontando il fenomeno del contrabbando del sale e la tradizione della navigazione con la tecnica della voga veneta.