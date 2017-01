Il CIBO dell'AMORE: “ReLOVution” al BEST WESTERN, docu-film e convegno

Prima visone al Palazzo del Cinema di Serravale per il documentario “Food ReLOVution” di Thomas Torelli sui consumi alimentari e il rischio del cibo seguito da un dibattito pubblico

“Ciò che mangiamo ha una conseguenza” (un tempo si diceva: dimmi come mangi e ti dirò chi sei) -secondo gli organizzatori dell'evento- contro “la cultura della carne” per un mondo migliore (che non abbia più fame evitando di affamare uccidendo gli altri) nel rispetto degli animali.

Consumi consapevoli e una dieta del cambiamento per trasformare noi stessi e la società.

Un programma “LOVE” rivolozionario (ReLOVution) per amare e amarsi proposto in Repubblica, sotto il patrocinio della Segreteria al Turismo, in un convegno animato dall'autore e regista Torelli insieme all'oncologo olista Claudio Pagliara basato sull'educazione alimentare come scelta di vita.

fz

INTERVISTE:

Franco Berrino Medico - oncologo

Carlo Petrini Gastronomo – sociologo