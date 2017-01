"JAWS" letto da Marescotti da vedere al Titano

Torna la domenica pomeriggio al Titano IVANO MARESCOTTI, con una sua originale lettura del libro e del film LO SQUALO, alla rassegna LO SCHERMO SUL LEGGIO ideata dall'attore romagnolo per SAN MARINO TEATRO

Vedere in un libro ciò che non si può legger in un film è il sogno di tutti i cinefili grandi lettori di sceneggiature nascoste nei libri. Quel che fa uno come MARESCOTTI quando va al cine è proprio ideare e dar forma drammaturgica alle sue letture. LO SCHERMO SUL LEGGIO (domenica 22 gennaio ore 16.30) ci impone di amare il READING in chiave creativa (immaginativa) imparando da un personaggio che ha attraversato il teatro, il cinema comico italiano, la prosa lirica dialettale di Francesco Talenti e Raffaello Baldini, diventando a sua volta un terzo grande interprete della lingua di Dante non a caso sepolto a Ravenna...

Come sempre a San Marino sarà possibile interloquire e interagire con il protagonista in scena insieme a Paolo Rondelli. In fine dopo aver gustato LO SQUALO sul palcoscenico anche una degustazione conviviale tipica tardo pomeridiana nel bel Ridotto del nostro Teatro (bomboniera).

fz