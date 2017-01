Usmaradio, la web radio universitaria che racconta la cultura

Aprirà i battenti il 14 febbraio Usmaradio, spazio radiofonico dell'università di San Marino che si occuperà di temi sonori e culturali. Tra le figure ricercate, uno station manager

Da febbraio una nuova realtà per l'Università di San Marino: la radio web. Uno spazio che servirà a dare voce a tematiche sul suono e approfondimenti culturali sull'università. Nessuna competizione con le classiche stazioni che propongono musica pop rock o notizie. Usmaradio, questo il suo nome, sarà piuttosto un laboratorio di ricerca, fatto di esperienza elaborata nel settore radiofonico dal direttore.



I ragazzi interessati hanno già spedito il proprio curriculum per la figura portante che si ricerca per questa nuova realtà. Manca infatti lo station manager, colui che si occuperà della conduzione radio, pulizia dell'audio in montaggio, creazione di un podcast e organizzazione dei programmi.



Un progetto che potrà far nascere una passione forse nascosta di molti ragazzi, che potranno collaborare con la web radio mettendo passione, energia e voglia di mettersi, più che in gioco, in voce.



Serena Santoli