Oscar 2017, annunciati i film in lizza. Sbanca La La Land, tra i documentari c'è Fuocoammare

La cerimonia di premiazione sarà il 26 febbraio a Los Angeles

Mettere uno sponsor come Meryl Streep accanto a un film che racconta dal confine più simbolico d’Europa per la tratta dei migranti degli ultimi vent’anni, Lampedusa. Fuocoammare, il documentario del 2016 di Gianfranco Rosi è stato nominato per l’Oscar come miglior documentario. L’ottantanovesima edizione degli Oscar si celebrerà a Los Angeles. Il documentario italiano avrà a che fare con altre quattro nominations. In lista ci sono anche “I am not your negro”, “Life animated”,“Made in America” e “13th. Per Rosi un annuncio che sa di rivincita. Lo scorso febbraio Fuocoammare ha sìvinto l’Orso d’oro al Festival del cinema di Berlino, ma era stato scartato per il titolo di miglior film straniero. Sbanca anche qui, dopo il riconoscimento ai Golden Globe, La La Land. Il musical di Damien Chazelle, in sala in Italia dal 26 gennaio, ha ottenuto 14 candidature compresa quella per il miglior film. Un numero che gli è valso come paragone al celebre Titanic. Gli altri nominati al premio principale sono «La battaglia di Hacksaw Ridge», «Lion», «Arrival» «Hell or High Water» «Il diritto di contare» e «Barriere».



Serena Santoli