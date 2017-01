25 gennaio 1961: arriva nella sale il film d'animazione Disney "La carica dei 101"

La carica dei cento e uno è un film del 1961 diretto da Wolfgang Reitherman, Hamilton Luske e Clyde Geronimi. È un film d'animazione prodotto da Walt Disney e basato sul romanzo I cento e una dalmata di Dodie Smith. È il 17º Classico Disney, e uscì negli Stati Uniti il 25 gennaio 1961, distribuito dalla Buena Vista Distribution. Il film presenta, nella versione originale, Rod Taylor come voce di Pongo, il primo dei dalmati, e Betty Lou Gerson come voce della spregevole Crudelia De Mon. Fu il primo film animato con la tecnica xerografica che permetteva di risparmiare notevolmente sull'inchiostrazione e che sarà poi molto utilizzata fino all'avvento della colorazione digitale.



Per la prima volta un cattivo, in questo caso la celeberrima Crudelia De Mon, ottiene così tanto successo da eclissare in parte i personaggi protagonisti. Tutt'oggi, dopo più di cinquant'anni dalla prima uscita, la maggior parte del pubblico si ricorda del film soprattutto per la figura della perfida stilista che per i cani dalmata. In Italia il film è conosciuto principalmente con il titolo La carica dei 101 a partire dalla riedizione del 1970. Il film ebbe un remake omonimo nel 1996 con Glenn Close nei panni di Crudelia.