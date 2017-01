BeautyBellezza collaterale: amore e morte al tempo di Will Smith

Il film di punta della settimana cinematografica sammarinese in cartellone è COLLATERAL BEAUTY di David Frankel

Il centro del film è Will Smith attorniato da una costellazione di nominati e premi all'oscar da far paura. La sua faccia, molto amata in Italia grazie a Muccino regista, è così simpatica e intrigante da far dimenticare ( in vari momenti della commedia) la parte greve che gli è capitata: perdere l'unica figlia per uno di quei mali che non dovrebbero colpire i bambini.

Nel trattamento cinematografico (ispirato al CANTO DI NATALE di Dickens) tutto gravita sui grandi temi della vita: AMORE, TEMPO, MORTE; ma c'è qualcosa in più intorno: qualcosa di impalpabile così diffusa ed espansa da disarmare chiunque un po' come l'ARIA o il respiro di una persona sempre unici e irripetibili. Si chiama BELLEZZA COLLATORALE ed è inesorabilmente in tutti così forte che rimane anche dopo la morte.

Gli amici e i colleghi del protagonista insieme a un gruppo di attori e un'investigatrice cercano di afferrarla questa BELLEZZA nascosta tutta intorno al dolore mettendo in mostra la loro...

La pellicola in pratica inizia dalla fine con un solo GESTO possibile: l'AMORE.

fz