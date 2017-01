"Promemoria" di una Giornata da non dimenticare

Stasera al TITANO ore 21 lo spettacolo PROMEMORIA PER I MIEI FIGLI in occasione della GIORNATA DELLA MEMORIA il racconto del bombardamento del '44 su San Marino tratto da un toccante diario di famiglia

La rappresentazione scenica (musicale, arrangiata da Emanuele Mussoni e in prosa letteraria, recitano Elena Ferrari e Mariano Arenella) è un'azione teatrale tratta dal diario famigliare di Rosalia Borbiconi Busignani, testo riadattato con note di regia da Paolo Rondelli, spettacolo già messo in scena all'Ara dei Volontari il giugno scorso che verrà proposto a ricordo dell'OLOCAUSTO nella matinée del GIORNO DELLA MEMORIA alla Scuola Superiore.

La storia e storia di tutti a futura memoria per chi non c'era e per chi ci sarà in futuro “per non dimenticare”. E' una testimonianza di vita semplice e ordinaria così “PICCOLA” (scrivono gli autori) da essere veramente grande per tutti noi. Una mamma, con 4 figli e uno in arrivo, alla finestra vede passare l'inesorabile guerra dal cielo che fa vittime in terra, inermi totalmente incolpevoli, proprio sotto casa... Uccisi e feriti a ondate successive seguite da un silenzio di morte giunto fino ai nostri giorni. Nei mesi successivi il dramma dei rifugiati, dell'accoglienza verso i profughi, dei giorni della solidarietà agli sfollati d'attualità sorprendente.

Intervista con Paolo Rondelli Direttore Istituti Culturali