Turismo: 100 città più visitate al mondo, Roma 13/ma

Hong Kong, Bangkok e Londra: sono le tre destinazioni top del mondo, per arrivi internazionali, secondo i dati di Euromonitor International sulle 100 città più visitate al mondo. Nella top ten non ci sono città italiane: la prima è Roma, al 13/mo posto che avanza di un gradino nella classifica rispetto all'anno precedente. Milano invece è la città italiana che registra il maggiore tasso di crescita (+17.9%), ed anche europea, seconda solo ad Atene. In classifica anche Venezia e Firenze.