La memoria di guerra sammarinese diventa ricordo famigliare dell'olocausto

Lo spettacolo PROMEMORIA PER I MIEI FIGLI andato in scena al Titano è stato replicato su richiesta degli studenti nella matinée per le scuole dopo il successo della prima in teatro davanti ai Capi di Stato

La Reggenza è intervenuta alla serata facendo della ricorrenza non sola MEMORIA ( cronaca ufficiale e istituzionale) ma RICORDO (la parola ha origine latina nella radice CUORE) commosso e vissuto da tutti con partecipazione e trasporto (tanti gli applausi a scena aperta e i momenti di silenzio e d'emozione).

La rappresentazione scenica LIVE in platea (sotto) e l'azione teatrale sui palchi (in alto) hanno caratterizzato con un effetto insolito la drammaturgica dello spettacolo al Titano. Il copione ideato da Paolo Rondelli è stato quindi 'ri-adattato' al luogo della replica al chiuso facendo della storia un evento irripetibile, almeno in Repubblica.

Il testo di cronaca letterari e famigliare non è solo il Diario di una mamma ma una piccola opera narrativa per immagini e situazioni avvenute, almeno fino al 1945, in tante case sammarinesi da prestarsi naturalmente alla sceneggiatura teatrale per un film e alla ricostruzione storica di un documentario.

fz