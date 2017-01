SAN MARINO CINEMA: speciale SHOAH sul NEGAZIONISMO

Al CONCORDIA di Borgo Maggiore ore 21 la proiezione speciale del film “LA VERITA' NEGATA” sul nazismo e Auschwitz a cura degli ISTITUTI CULTURALI serata di testimonianza proposta insieme ai maggiori circuiti italiani

Il film di Micke Jackson tratto dal libro della scrittrice Deborah Lipstadt è una sintesi ragionata e sceneggiata degli atti processuali britannici sul caso dello storico negazionista inglese DAVID IRVING. Siccome l'onere della prova in Inghilterra è sempre dell'accusato, l'autrice americana contro lo studioso dell'Essex, ha potuto sostenere la causa che indicava, con prove e molti indizi storico letterari, Cawdell Irving quale FALSIFICATORE e NEGAZIONISTA dell'OLOCAUSTO e della persecuzione razziale antiebraica nella Germania nazionalsocialista con relativo sterminio finale.

Lo storico anglosassone molto conosciuto in Germania per le sue tesi fu dichiarato antisemita, antigiudaico e razzista, incriminato e condannato per vari reati contro l'umanità fu imprigionato, nei primi anni 2000, in Austria. I suoi saggi e le decine di libri sono stati messi all'indice in occidente (risultano introvabili e mai più tradotti) perché neonazisti e di estrema destra reazionaria. Testi e personalità sono ancora oggi considerati di culto per gli appartenenti e i militanti di movimenti nazionalisti e rivoluzionari d'ispirazione fascista che si richiamano al Reich in Nord ed Est Europa.

fz