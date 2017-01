28 gennaio 1958: brevettati i Lego

Lego è un produttore di giocattoli danese, famoso a livello internazionale per la sua linea di mattoncini assemblabili.

L'invenzione dei mattoncini è dovuta a Ole Kirk Kristiansen, un falegname di Billund, che a partire dal 1949 ha iniziato a produrre i famosi mattoncini, ma è solo dal 28 gennaio 1958 che essi assumono la particolare forma che ne caratterizza ancora oggi gli assemblaggi. Il nuovo rivoluzionario mattoncino, con l'aggiunta della particolare forma tonda che permette l'incastro, viene brevettato alle 13:58.

Il nome LEGO, coniato nel 1934, prende ispirazione dalla locuzione in lingua danese leg godt "gioca bene".

Dalla iniziale serie classica, LEGO ha nel tempo realizzato anche la serie Duplo, dedicata ai più piccoli con mattoncini più grandi (quindi non ingeribili) e più facilmente incastrabili, e la Primo dedicata ai neonati; la serie LEGO Technic, rivolta ai più grandi, costituita da una gran quantità di pezzi meccanici, ingranaggi, motori, sensori, e perfino programmabile via PC con numerose funzioni personalizzabili, la LEGO Mindstorms.

In marchio dei mattoncini più famosi del mondo è stato applicato con successo, sempre rimanendo fedele a se stesso, anche ad alcune serie di videogiochi e film come LEGO Harry Potter, LEGO Indiana Jones, LEGO Batman, la serie LEGO Star Wars, LEGO Il Signore degli Anelli e LEGO Pirati dei Caraibi.