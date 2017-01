CAPODANNO di PRIMAVERA cinese gran festa sammarinese

Veglione a Serravalle con la Reggenza e una delegazione di Governo oltre a tanti ospiti dal circondario e cittadini dai castelli

Palco e banchetto d'accoglienza d'inizio anno del Gallo al veglione del Best Western. Ad introdurre i Capi di Stato e i membri di Governo i responsabili organizzativi dell'Istituto Confucio di San Marino in collaborazione con l'Università di Stato. Sono i primi festeggiamenti sammarinesi dell'antico Capodanno cinese che ricorre ormai da 4715 anni in oriente e si concluderà il 15 febbraio 2018. L'Associazione SAN MARINO - CINA ha curato anche i rapporti con la Repubblica Popolare e i delegati in Italia provenienti dal circondario intervenuti ai festeggiamenti.

Una serata conviviale molto apprezzata e da tutto esaurito sia alla cena su prenotazione e invito sia al veglione con danze tradizionali e spettacoli musicali proseguiti sino a tarda notte.

Molto apprezzata tra gli altri l'artista cinese Serena Lynn di Malacca che ha suonato e cantato per la prima volta in Repubblica arie e melodie tradizionali della FESTA DI PRIMAVERA.

fz