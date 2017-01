La Genga: per non dimenticare

Nella giornata internazionale della memoria, in molti hanno sfidato il freddo per partecipare all'iniziativa dell’associazione escursionisti sammarinesi “La Genga” con una camminata attraverso i luoghi che, da Borgo a Città, più intensamente simboleggiano e ricordano la tragedia della Seconda Guerra Mondiale.

Sotto i portici di Borgo Maggiore, punti di ritrovo, c'era anche lo storico Davide Bagnaresi, autore insieme a Giuseppe Marzi e Antonio Morri del libro “La meravigliosa bugia”.

Dopo la presentazione della serata, da parte del presidente Roberto Bucci partenza per Città attraverso le gallerie, visita ai luoghi che ospitarono i rifugiati e al ghetto ebraico. Poi il gruppo è rientrato a Borgo Maggiore attraverso la Costa dell’Arnella.