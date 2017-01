La REPUBBLICA ITALIANA versione MEETING MULTIMEDIA

Dalle mostre del Meeting di Rimini nasce un progetto multimediale sulla storia della Repubblica italiana in collaborazione con le Teche Rai presentato in anteprima all'Università di Milano



Riflettere insieme su REPUBBLICA e COSTITUZIONE per i giovani utilizzando la storia e le nuove tecnologie in un sito, vero e proprio portale multimediale, scaturiti dall'incontro con il presidente italiano Mattarella ospite d'onore dell'ultimo Meeting 2016. Ne hanno parlato organizzatori di Fondazione Sussidiarietà e Rimini Meeting con ospiti illustri, giuristi e costituzionalisti.

Www.immaginidellarepubblica.it è il luogo virtuale futura sede per la ricerca e la documentazione di atti costitutivi, repertori, progetti e studi di storia e diritto in diverse sezioni speciali.

Giorgio Vittadini ha concluso l'incontro milanese rimandando alla prossima edizione del MEETING 2017 che non a caso ha per titolo: “Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo”.



