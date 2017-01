Giornata della memoria: il concerto in collaborazione con l'istituto Musicale

X Concerto per la Giornata Internazionale della Memoria "Senza parole", una performance incentrata sulla memoria fisica con la concertista Elena Letnanova al pianoforte, già leader della storica manifestazione Jan Palach del 1969, e l'architetto slovacco Peter Kotvan ai video. Grande successo al Titano per l'iniziativa organizzata dagli istituti Culturali a cura della Associazione Mask ed in collaborazione con l'istituto Musicale.