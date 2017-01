Marche: la comicità del San Costanzo Show con lo spettacolo degli 'Oscar'

il San Costanzo Show viene chiamato per la produzione spettacoli tematici di tipo sociale, storico e musicale da Enti Pubblici e di tutela

"La Mezza...Notte degli Oscar," un grande evento Ollivudiano, scritto con una bella O, è l'ultimo progetto del laboratorio teatrale San Costanzo Show. Grandi ospiti, grandi premi, grandi interviste, grandi personaggi della televisione, e soprattutto grandi risate. Una notte degli Oscar come non si era mai vista, uno spettacolo teatrale cinematocomico che esalta le cadenze locali, lo slang, un modo diverso per la promozione culturale del territorio marchigiano.

Sul palco gli autori ed attori del San Costanzo Show. Personaggi conosciuti al grande pubblico ma nuove apparizioni attendono gli spettatori.

Lo spettacolo che ha debuttato l’ultimo dell’anno a Fano al Teatro della Fortuna, integrato e adattato per la tournée, toccherà diverse città marchigiane: Ancona, Pesaro, Senigallia, Mondavio, San Lorenzo in Campo.

Si parte dalla patria, dal Teatro della Concordia a San Costanzo il 3, 4 e 5 febbraio, poi a Pesaro al Teatro Sperimentale il 18 e 19 febbraio. La regia è di Oscar Genovese. Gli spettacoli del San Costanzo Show sono prodotti con il patrocino della Regione Marche e della Provincia di Pesaro e Urbino.



