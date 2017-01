31 gennaio 1951: Nilla Pizzi vince il primo Sanremo con "Grazie dei Fiori"

Nilla Pizzi, all'anagrafe Adionilla Pizzi, è stata una cantante e attrice italiana. Fu la vincitrice del primo Festival di Sanremo nel 1951, con "Grazie dei fiori". Nell'anno seguente si piazzò addirittura prima, seconda e terza ("Vola colomba", "Papaveri e papere", "Una donna prega"). Nella sua carriera ha partecipato a dieci Festival di Sanremo, sette volte in gara presentando 31 brani, due volte come ospite e una come presentatrice: ha conquistato 2 primi posti, 4 secondi posti, 2 terzi posti, un intero podio, e 2 premi alla carriera.