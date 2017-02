MOLTO AMORE... per nulla, in una sera a Borgo Maggiore

Inediti per San Marino in rassegna a “Profili di donna” una serata al Concordia sulla questione femminile con il film marocchino di produzione francese MUCH LOVED sulla prostituzione

Visioni Con... Giunte appuntamento dal mondo - donna a mezzo San Marino Cinema per gli Istituti Culturali puntualmente da Authority e Commissione Pari Opportunità una pellicola che merita, tutta l'attenzione di tutti, quando si parla d'amore...

Un'indicazione di sala:

Much Loved è stata vietata in Marocco, dal ministero preposto alla 'cultura' con la seguente motivazione: "il film è un grave oltraggio ai valori morali delle donne marocchine, è una evidente violazione dell'immagine del regno". Messo all'indice negli ambienti islamici. Denunce e minacce di morte a regista e attrici. L'uomo di cinema, Nabil Ayouch, è sotto tiro anche oggi dei gruppi salafiti.

Marrakech non è lontana da noi... non siamo certo immuni dallo sfruttamento della persona.

fz