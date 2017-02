Torna il canto con la settima edizione del concorso Tebaldi

Era il 19 dicembre del 2004 quando il soprano Renata Tebaldi si spense a San Marino. E oggi, 1 febbraio, avrebbe compiuto 95 anni. E nel giorno della ricorrenza è stata presentata la settima edizione del concorso internazionale di canto, occasione per premiare talenti e promesse della lirica. Quest’anno l’obiettivo della Fondazione è soprattutto dare spazio ai giovani, ricordando anche come la stessa Tebaldi fece il suo esordio appena ventiduenne.



Il bando è già online. Il concorso si svolgerà a San Marino dal 6 al 9 settembre. L’evento sarà strutturato in due sezioni. Nei primi due giorni attenzione al repertorio antico e Barocco. Le ultime due giornate saranno dedicate all'Opera, partendo da Mozart e arrivando al Novecento. La giuria sarà presieduta da Laurent Brunner, direttore dello Chateau de Versailles spetacles e Dominique Meyer, al vertice dello Staatsoper di Vienna, ed ex direttore generale dell'Opera di Parigi.

Nel video Angelo Nicastro - Direttore artistico e Niksa Simetovic - Pres. Fondazione Tebaldi