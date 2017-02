UMANO MOLTO "HUMAN": cartellone teatrale di GRANDI INTERPRETI

Stasera per IDENTITA' TEATRALI al Nuovo di Dogana lo spettacolo di Marco Baliani HUMAN con Lella Costa si parla di “senso del migrare”

HUMAN è, umano molto umano, dal mito (greco e romano) alla cronaca (come nell'Odissea sempre di sbarchi si tratta) in “brandelli di vita” migrante e recitata anche con video, suoni registrati, rumori marini e commenti musicali. Si parla d'amore e morte, che poi è la stessa cosa, sulla falsariga mitologica di ERO e LEANDRO in ELLESPONTO innamorati per mare...

Lo spettacolo è narrazione in scampoli d'umanità condivisa anche dagli attori, oggi!

Contro i muri e le barriere (d'acqua) non c'è solo il Messico intorno agli States ma tutti noi, ci sembra... e sul fondo del mare le nostre cattive coscienze coi pesci tropicali come in un acquario dell'anima.

fz