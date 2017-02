"ALLIED", alleati e accoppiati: il nuovo film in cartellone a San Marino

Settimana cinema al CONCORDIA di Borgo con la commedia di Robert Zemeckis storia d'amore e di spie con Bred Pitt e Mariòn Cottillard

Commedia d'ambientazione bellica, anche romantica, un tantino piccante per le scene osé del bel Pitt con Mariòn Cotillard in splendidi abiti (che per ben 2 volte si toglie 'vivacenete' in auto ed en plein air) ispirati a Casablanca. Non manca la trama da romanzo giallo e l'azione all'americana anche se le atmosfere sono franco-canadesi e coloniali viziate da Hollywood.

Due spie (Max e Marianne) agiscono contro il Reich nell'Africa francese occupata dai nazi in una missione ALLIED (congiunta: da alleati inevitabilmente accoppiati...) per assassinare un comandante di Hitler. I protagonisti finisco, così, per sposarsi ma col dubbio: la moglie-spia fa il doppio gioco? E' fedele e sincera o lavora per il nemico... Questione attuale e mondana anche oggi nella coppia tardo borghese e social.

Buoni incassi, media critica yankee sopra la sufficienza, successo per le star in campo già sposate e in parte separate con gossip da botteghino; il film comunque conviene vederlo per giudicarlo se non altro per le scene d'amore che partano dal bacio di Bogart - Bergman in Casablanca e vanno oltre...

fz