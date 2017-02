Cartoni teatrali in un talent show, sabato e domenica pomeriggio, CINEBIMBI per famiglie



Dai creatori di “Minions” e “Cattivissimo me” arriva SING della Illumination solo al cinema Concordia (ore 15 e 17.30)

SING gli animali cantano e ballano meglio di noi e si vogliono bene.

Storia di un koala impresario teatrale, BUSTER MOON, che s'inventa un talent in teatro per pagare i debiti. Arruola tutti gli animali disponibili e dà vita a uno spettacolo esilarante di animali antropomorfi spesso comici e surreali portatori di valori tra cui amicizia e forza di volontà per credere in se stessi insieme agli altri.

Ottimismo in musica con topini, maialini, porcospini, elefantini e scimmie alla ribalta...

