Il Sig. Donovan-Verduci a San Marino con la mazza da baseball...

Direttamente da ZELIG ospite dei nostri studi il Sig.VERDUCI attore e cabarettista conosciuto per il personaggio di Padre Donovan Scapino ci racconta San Marino e dintorni... con i suoi progetti futuri

Chi è GIORGIO VERDUCI?

Milanese cittadino del video è cresciuto in periferia fino a circa 1 metro e 71... poi si è letteralmente buttato (via) dal palcoscenico tentando di recitare in LABORATORIO CABARET sin dal 2001, nel 2008 la consacrazione... col suo prete anglomediatico, DONOVAN.

Di successo in successo, in circa 15 anni, ha più volte rischiato di morire (di fame) ma eroicamente continua a calcare le scene spingendosi in tour all'estero (questa è la sua prima trasferta a San Marino ospite di CARTE SCOPERTE). Alla domanda CANONIca su: “cosa progetteRAI?”, dichiara che dopo MEDIASET spera nella RAI...

fz