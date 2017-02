Marche: amarezza per l'esclusione di Recanati capitale italiana cultura

C'è amarezza nelle Marche per la possibilità sfumata per Recanati, arrivata al rush finale, candidata a diventare capitale italiana della cultura.

Dopo Mantova per il 2016 e Pistoia per il 2017, sarà Palermo la città simbolo del Belpaese. Una vittoria che porta al capoluogo siciliano anche un milione di euro per la realizzazione del progetto presentato e l'esclusione delle risorse investite dal vincolo del patto di stabilità.

"La regione scossa dal sisma, aveva creduto ad un messaggio di speranza "per un ritorno alla normalità proprio dalla Patria di chi parlava di 'natura matrigna' ma anche di eroica e nobile resistenza della Ginestra, simbolo anche delle Marche. Ma tant'è, formuliamo sincere congratulazioni a Palermo e al suo immenso patrimonio culturale" ha ribadito l'assessore al Turismo e Cultura delle Marche Moreno Pieroni. Ci saranno 5 spot sulle Marche in ognuna delle serate del Festival di Sanremo a "prezzi solidali" da parte della Rai: 150 mila euro in tutto, con uno sconto dell'80% rispetto alle tariffe normali per aiutare la regione a ripartire dopo il terremoto. Nel video l'intervista a Matteo Ricci, sindaco Pesaro.



VA