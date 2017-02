Virtuosismo, quiete e rabbia a sei corde: a Serravalle il concerto di Guthrie Govan

Il live è stato organizzato dalla Cooperativa 3Arrows e dal Modern Music Institute

Quando la mente e le dita vibrano insieme alle corde di una chitarra elettrica, allora si è superato il punto di non ritorno. Lo strumento diventa estensione della persona. Guthrie Govan fa parte di questa particolare cerchia. Le sue mani volano su una tastiera a sei corde pizzicate o percosse, a seconda del genere.



Il chitarrista inglese, che si è esibito a Serravalle, è un artista che salta da un tipo di musica all'altro, dal funk alla fusion, dai riff più arrabbiati al virtuosismo. Govan è stato ospite della Cooperativa 3Arrows e del Modern Music Institute. Il suo talento lo ha portato ad accompagnare, come solita, il compositore Hans Zimmer. E il suo album, Erotic Cakes, è diventato un punto di riferimento per chi studia chitarra moderna.



Mauro Torresi



Nel servizio, alcuni istanti del concerto