5 febbraio 1936 - Arriva nelle sale cinematografiche “Tempi moderni” di Charlie Chaplin

Tempi moderni (Modern Times) è un film interpretato, scritto, diretto e prodotto da Charlie Chaplin. Fu proiettato la prima volta il 5 febbraio 1936.

Durante una tournée europea in promozione del film Luci della città, Chaplin ebbe l'ispirazione per Tempi moderni traendo spunto sia dalle misere condizioni nelle quali era sprofondata l'Europa durante il periodo della Grande depressione, sia da una conversazione avuta con il Mahatma Gandhi nella quale Gandhi biasimò la tendenza "all'industrializzazione sconsiderata con in mente solo il profitto".

Oltre a dirigere, produrre, scrivere e recitare Chaplin firma anche la colonna sonora il cui tema principale “Smile” diventerà un classico della musica internazionale inciso da decine di artisti

Nel 1954 John Turner e Geoffrey Parsons scrissero il testo, dando nel contempo il titolo alla canzone. Le parole sono un invito al sorriso, visto come viatico per un futuro radioso. Michael Jackson inserì la canzone nel suo doppio album del 1995, HIStory: Past, Present and Future - Book I.